Министры ОПЕК+ 4 января решат вопрос об уровне добычи с февраля

Заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 4 января 2021 года, сообщил "Интерфаксу", источник, знакомый с ситуацией.

На прошедшей министерской встрече ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо 2 млн б/с, планировавшихся ранее. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке - при этом предполагается, что добычу можно будет повысить максимум на 0,5 млн б/с в месяц.