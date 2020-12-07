Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0628 RUR   0.0229 GBR   2.2821 TRY   0.2175

Цена на нефть

04.12 $/bbl   WTI 46.26 0.62 Brent 49.25 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Религия 07.12.2020 14:34

Армяне в период оккупации Физули разрушили мечеть 19 века - Минкультуры Азербайджана

Армения, в результате оккупации международно признанных земель Азербайджана, планомерно разрушала историко- культурно - религиозное азербайджанское наследие, сообщает министерство культуры Азербайджана.

В частности, министерство обратило внимание на мечеть Гаджи Алекбера в Физули, которое было разрушено армянскими силами в 1993 году.

«Армения после оккупации Физулинского района разрушила мечеть Гаджи Алекбера, построенную в 1307 году по календарю хиджры (18891890гг)», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации министерства, на каменной плите на входной двери мечети имелась надпись, гласящая, что эта мечеть является одной из первых работ выдающегося архитектора Кербалаи Сафихана Карабахи.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МЕЧЕТЬ, РАЗРУШЕНИЕ


Похожие новости


Если Голубая мечеть в Ереване не азербайджанская, а персидская, то с таким же успехом и церковь в центре Баку должна считаться не армянской, а русской - политолог

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]