Армяне в период оккупации Физули разрушили мечеть 19 века - Минкультуры Азербайджана

Армения, в результате оккупации международно признанных земель Азербайджана, планомерно разрушала историко- культурно - религиозное азербайджанское наследие, сообщает министерство культуры Азербайджана.

В частности, министерство обратило внимание на мечеть Гаджи Алекбера в Физули, которое было разрушено армянскими силами в 1993 году.

«Армения после оккупации Физулинского района разрушила мечеть Гаджи Алекбера, построенную в 1307 году по календарю хиджры (18891890гг)», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации министерства, на каменной плите на входной двери мечети имелась надпись, гласящая, что эта мечеть является одной из первых работ выдающегося архитектора Кербалаи Сафихана Карабахи.

Х.Насирзаде