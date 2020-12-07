Армяне в период оккупации Физули разрушили мечеть 19 века - Минкультуры Азербайджана

Армения, в результате оккупации международно признанных земель Азербайджана, планомерно разрушала историко- культурно - религиозное азербайджанское наследие, сообщает министерство культуры Азербайджана.
В частности, министерство обратило внимание на мечеть Гаджи Алекбера в Физули, которое было разрушено армянскими силами в 1993 году.
«Армения после оккупации Физулинского района разрушила мечеть Гаджи Алекбера, построенную в 1307 году по календарю хиджры (18891890гг)», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации министерства, на каменной плите на входной двери мечети имелась надпись, гласящая, что эта мечеть является одной из первых работ выдающегося архитектора Кербалаи Сафихана Карабахи.
Х.Насирзаде
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