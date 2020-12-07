Журналист НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, задержанные в пригороде Стамбула в минувший четверг, обвиняются турецкими властями в шпионаже, сообщил телеканал НТВ.

"Журналистов НТВ, задержанных в Стамбуле за попытку съемки недалеко от завода по производству дронов, доставили сегодня в здание суда. По нашей информации, турецкие власти обвиняют их в шпионаже", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

4 декабря телеканал НТВ сообщил о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Турции.