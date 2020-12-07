Запуск газопровода TAP укрепит двусторонние экономические связи между Баку и Римом – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на активное участие компаний из Италии в работах по восстановлению на освобожденных территориях в Карабахе.
«Я благодарен вам за то, что вы посетили Гянджу и Агдам и на месте ознакомились с военными преступлениями, совершенными армянами. В ходе боевых действий (в Карабахе осенью 2020 года – ИФ) Армения целенаправленно обстреливала Гянджу в ночное время из баллистических ракет, и она ответит за свои преступления. Также обстреливались и другие города, в результате чего погибли 94 гражданских лица, более 400 были ранены. Это лицо армянского фашизма», - сказал Алиев в понедельник в Баку, принимая делегацию Палаты депутатов Италии во главе с ее зампредом Этторе Росато.
Алиев отметил, что большинство освобожденных азербайджанских городов находятся в плачевном состоянии, в городах уничтожена вся инфраструктура. Чуть лучше обстоят дела в Кельбаджарском и Лачинском районах, хотя и здесь армяне осуществляли незаконное заселение и нарушили международные конвенции. «Но армяне, покидая Кельбаджарский и Лачинский районы, также проявили вандализм - сжигали дома, леса», - добавил глава государства.
Президент подчеркнул, что сейчас начинается период восстановления этих районов. «Мы будем приглашать к работам по восстановлению компании из дружественных стран. Я бы хотел, чтобы итальянские компании активное принимали участие в этом. Эта война также позволила нам понять кто наши истинные друзья. Италия – наш друг», - сказал Алиев.
Глава государства выразил удовлетворение двусторонними отношениями между Баку и Римом. «Наши политические отношения находятся на самом высоком уровне. Италия - торговый партнер Азербайджана номер №1. В прошлом году взаимный товарооборот составил $6 млрд. Правда, большая часть пришлась на энергоресурсы, но я надеюсь, что в последующие доля ненефтяного сектора увеличится. В ближайшее время будет запущен газопровод TAP и это, безусловно, укрепит двусторонние экономические связи», - отметил он.
Алиев добавил, что имеются планы по сотрудничеству в гуманитарной сфере, образования. «Есть договоренность об открытии азербайджано-итальянского университета и для университета будет построено здание. Этот вопрос находится под моим контролем», - сказал президент Азербайджана.
А.Азизов
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