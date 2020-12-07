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Оборона 07.12.2020 15:21

Президент Азербайджана присвоил 4 офицерам звание генерал-майор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о присвоении четырем офицерам звания генерал-майор.

Согласно распоряжению, звание генерал-майор присвоено полковникам Агамиру Султанову, Анару Керимову, Намигу Исламзаде и Зауру Мамедову.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЗВАНИЕ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]