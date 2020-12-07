Президент Азербайджана присвоил 4 офицерам звание генерал-майор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о присвоении четырем офицерам звания генерал-майор.
Согласно распоряжению, звание генерал-майор присвоено полковникам Агамиру Султанову, Анару Керимову, Намигу Исламзаде и Зауру Мамедову.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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