Хафтар обсуждает в Каире развитие ситуации в Ливии

Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отправился в зарубежное турне, первым пунктом которого стал Каир, сообщило издание The Libya Observer.

Хафтар контролирует восток Ливии и противостоит признанному ООН Правительству национального согласия, находящемуся в столице страны Триполи.

По данным издания, в Каире командующий ЛНА обсуждает с египетскими официальными лицами развитие ситуации в Ливии.

После Каира Хафтар посетит еще ряд стран, в том числе те, которые оказывают ему поддержку. Египет относится к их числу.

Следующим пунктом турне командующего ЛНА станет Париж.

Недавно противоборствующие стороны в Ливии достигли соглашения о прекращении огня. Сейчас при содействии ООН ведется работа по согласованию дорожной карты политического урегулирования ливийского конфликта.