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Дальнее зарубежье 07.12.2020 15:28

Хафтар обсуждает в Каире развитие ситуации в Ливии

Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отправился в зарубежное турне, первым пунктом которого стал Каир, сообщило издание The Libya Observer.

Хафтар контролирует восток Ливии и противостоит признанному ООН Правительству национального согласия, находящемуся в столице страны Триполи.

По данным издания, в Каире командующий ЛНА обсуждает с египетскими официальными лицами развитие ситуации в Ливии.

После Каира Хафтар посетит еще ряд стран, в том числе те, которые оказывают ему поддержку. Египет относится к их числу.

Следующим пунктом турне командующего ЛНА станет Париж.

Недавно противоборствующие стороны в Ливии достигли соглашения о прекращении огня. Сейчас при содействии ООН ведется работа по согласованию дорожной карты политического урегулирования ливийского конфликта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]