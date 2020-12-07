Компания в Индии пытается добиться ускоренного одобрения регуляторами вакцины AstraZeneca

Производитель иммунобиологических лекарств, Институт сыворотки в Индии (SII), обратился к регулятору с запросом в экстренном порядке одобрить использование вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета от COVID-19, сообщает газета India Today.

Институт, расположенный в городе Пуна и проводящий третий этап испытаний этой вакцины, подал заявку в Главный центр по контролю за лекарственными средствами, накануне. Его специалисты призывают утвердить использование вакцины в экстренном порядке, по их словам, "это в интересах общественности". Они также заявили, что речь идет об экстренной "медицинской необходимости из-за пандемии".

По их словам, испытания в Великобритании и в Бразилии уже доказали безопасность и эффективность вакцины, в частности, в тяжелых случаях заражения COVID-19.

В SII уже произвели 40 миллионов доз этой вакцины.

Ранее компания Pfizer India запросила аналогичное одобрение от регулятора лекарственных средств Индии для своей вакцины COVID-19.

Индия стала одной из самых пострадавших стран от COVID-19 в мире. За время пандемии коронавирусом в этой стране заразились свыше 9,6 млн человек, скончались от него - 140 тыс. человек.