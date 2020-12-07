Представитель Минэкономики Германии Анна Софи Айхлер в ответ на предложение наложить мораторий на "Северный поток 2" заявила, что экстерриториальные санкции неправомерны.
"Вы знаете нашу позицию по "Северному потоку", в особенности по вопросу санкций. Мы их отвергаем потому, что считаем экстерриториальные санкции неправомерными", - сказала она журналистам в Берлине в понедельник.
В субботу исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвиль заявила изданию Handelsblatt, что властям ФРГ следует наложить на проект мораторий.
"Сейчас пришел момент для Германии и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода", - сказала Куинвиль. По ее словам, это бы показало, что ЕС больше не собирается терпеть "продолжающееся коварное поведение России".
"Этот газопровод - не только экономический проект, но и политический инструмент Кремля для обхода Украины и разделения Европы", - заявила Куинвиль.
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