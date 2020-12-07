Азербайджан планирует с 12 декабря снять военное положение в стране

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 11 декабря планирует рассмотреть указ президента страны о снятии с 12 декабря военного положения, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в законодательном органе.

«Военное положение планируется снять 12 декабря с 00:00. Соответствующий документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента 11 декабря», - отметили в Милли Меджлисе.

Азербайджан с 28 сентября ввел военное положение в стране в связи с началом 27 сентября боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

А.Азизов