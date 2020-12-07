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Карабахский конфликт 07.12.2020 15:35

Азербайджан планирует с 12 декабря снять военное положение в стране

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 11 декабря планирует рассмотреть указ президента страны о снятии с 12 декабря военного положения, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в законодательном органе.

«Военное положение планируется снять 12 декабря с 00:00. Соответствующий документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента 11 декабря», - отметили в Милли Меджлисе.

Азербайджан с 28 сентября ввел военное положение в стране в связи с началом 27 сентября боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОЕННОЕ, ПОЛОЖЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]