Армения рассчитывает на РФ в обмене пленными и поиске пропавших в Карабахе - глава МИД

Армения рассчитывает на содействие РФ в "чувствительном вопросе" обмена пленными и телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил глава армянского МИД Ара Айвазян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в понедельник.
"Вопросы поиска пропавших военнослужащих, обмена пленными и телами погибших являются очень чувствительным и требуют скорейшего решения. (...) К числу таких вопросов относится и вопрос сохранения армянских религиозных и культурных объектов. Выражаем надежду, что Россия как в национальном качестве, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет продвигать как решение этих вопросов, так и процесс мирного урегулирования конфликта в целом", - сказал глава МИД Армении.
Он выразил надежду, что это приведет к активизации деятельности посредников Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, США и Франция).
Айвазян отметил, что армянская сторона готова уделить должное внимание таким вопросам, как функционирование российских миротворцев, создание условий для возвращения беженцев, оказание гуманитарной помощи населению.
Глава МИД Армении поблагодарил РФ за последовательные усилия, направленные на полное прекращение военных действий в зоне карабахского конфликта. Он также выразил уверенность, что его визит в Москву будет результативным и "будет способствовать дальнейшему развитию союзнического взаимодействия, укреплению безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа".
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