Нефть дешевеет на новостях о новых локдаунах, Brent - $48,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на сообщениях об ужесточении локдаунов в некоторых странах.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:21 в понедельник составляет $48,9 за баррель, что на $0,35 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,88 за баррель, что на $0,38 (0,82%) ниже уровня предыдущих торгов.

Власти Баварии в воскресенье объявили об ужесточении карантинных мер в регионе до начала января. Тем временем в Калифорнии в ночь с воскресенья на понедельник вступил в силу режим "оставаться дома", который касается 85% жителей штата.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики.

Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в пятницу о том, что законодатели движутся к принятию компромиссного бюджетного плана. Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, по данным источников Bloomberg, готовы предложить пакет мер поддержки экономики объемом $908 млрд.

"При том, что ОПЕК+ избежала крупного увеличения производства, а также очередного краха альянса, повышение добычи на 500 тыс. б/с вряд ли можно считать благоприятным для "быков" решением, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Переговоры о новом пакете стимулов в США могут поддержать цены на нефть, однако, вероятно, потребуются дальнейшие хорошие новости о вакцинах, чтобы нефть продолжила дорожать".

Китайский импорт нефти в ноябре вырос на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 11,08 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). В то же время, в годовом выражении нефтяной импорт сократился на 0,8%.

Аналитики Saxo Bank прогнозируют, что нефть марки Brent в ближайшее время может подорожать до $50 за баррель, "так как в Азии спрос уже сейчас высок, а рассеивание коронавирусных туч позволит присоединиться и другим".

"Насколько она поднимется в ближайшее время - зависит от того, как Европа и особенно США будут справляться со второй волной пандемии, пока еще не поставленной под контроль", - отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.