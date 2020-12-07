Транснефть в 2021г планирует сохранить уровень прокачки нефти на уровне 440-450 млн т

"Транснефть" планирует, исходя из консервативных планов, сохранить прокачку нефти в 2021 году на уровне 2020 года и прокачать 440-450 млн тонн нефти, сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телеконференции.
"Исходим в планах на сегодня, что прокачаем 440-450 млн т в следующем году", - сказал он.
"То есть, объем будет примерно на уровне 2020 года, исходя из консервативных планов", - добавил Гришанин, отметив, что пока нет ясности о параметрах сделки ОПЕК+ на второй квартал.
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