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ТЭК 07.12.2020 20:33

Транснефть в 2021г планирует сохранить уровень прокачки нефти на уровне 440-450 млн т

"Транснефть" планирует, исходя из консервативных планов, сохранить прокачку нефти в 2021 году на уровне 2020 года и прокачать 440-450 млн тонн нефти, сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телеконференции.

"Исходим в планах на сегодня, что прокачаем 440-450 млн т в следующем году", - сказал он.

"То есть, объем будет примерно на уровне 2020 года, исходя из консервативных планов", - добавил Гришанин, отметив, что пока нет ясности о параметрах сделки ОПЕК+ на второй квартал.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]