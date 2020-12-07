Столтенберг ожидает от Байдена продолжения давления на союзников по оборонным расходам

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает от Джо Байдена, объявившего себя победителем на выборах президента США, сохранения давления на европейских партнеров по альянсу по вопросу наращивания расходов на оборону.

"Я ожидаю, что президент Байден будет выступать с тем же призывом относительно распределения расходов на оборону, что европейские партнеры должны тратить на это больше. Это решение было принято еще тогда, когда он занимал должность вице-президента в 2014 году, при президенте Обаме", - сказал он в понедельник на конференции Politico28.

"Я ожидаю, что Соединенные Штаты будут сохранять свою приверженность НАТО, что их военные будут и дальше размещены в Европе, о чем уже четко заявлял избранный президент Байден", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что, несмотря на то, что президент Дональд Трамп и Джо Байден - представители разных партий, по вопросу обороны и безопасности у них схожая позиция.

"Да, безусловно, есть различия между ними, но, когда речь заходит о безопасности и обороне, США продолжат оставаться приверженным союзником по НАТО", - сказал генсек НАТО.

Говоря о Трампе, Столтенберг констатировал, что "по стилю общения он отличается от других политиков".