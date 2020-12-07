Власти Азербайджана внедрят до 5 апреля 2021г «переходный этап» в системе страхования банковских вкладов, максимальный размер компенсации составит 100 тыс. манатов

Правительство Азербайджана предлагает до 5 апреля 2021 года применять переходный период в системе страхования вкладов, меняет некоторые параметры системы.
В сообщении Центробанка Азербайджана отмечается, что срок действия нынешней системы страхования вкладов, которая включала полное страхование размера вклада, если он не превышал лимита ставки по депозитам, истек 4 декабря 2020 года.
"ЦБА и Фонд страхования вкладов (ADIF) подготовили Стратегию по новому механизму страхования вкладов. Эта стратегия была обсуждена на заседании Экономического Совета, и было принято решение до 5 апреля 2021 года применять переходный период. При этом на переходный период будет применяться новый механизм страхования вкладов. Он включает, в том числе, отказ от практики полного страхования вклада, а также ряд других изменений", - подчеркивает ЦБА.
Соответствующие поправки в законодательство уже внесены в парламент Азербайджана. Согласно поправкам, размер компенсации по банковскому вкладу увеличивается с 30 тыс. манатов до 100 тыс. манатов (по вкладам в инвалюте на сумму эквивалентную 100 тыс. манатов).
По оценкам ЦБА, данная схема позволяет полностью защитить 99,9% вкладов в банках.
Кроме этого, размер компенсации по вкладам физических лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством, устанавливается в 20 тыс. манатов.
По оценкам ЦБА, такая практика позволит поддержать развитие малых предприятий и увеличить их доверие к банковской системе. Помимо этого, полностью подлежат страхованию денежные средства граждан, находящиеся на депозитных счетах нотариусов.
"Данные предложения обеспечат полный охват страхованием значительную часть вкладов, усовершенствовать систему управления банковскими рисками, усилить конкуренцию, обеспечить устойчивость банковской системы", - считают в Центробанке.
Н.Аббасова
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