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Внутренняя политика 07.12.2020 19:53

Президент Азербайджана присвоил руководителям СГБ и СВР звание генерал-полковника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о присвоении звания генерал-полковника руководителям служб государственной безопасности (СГБ) и внешней разведки (СВР).

Согласно распоряжению, звание генерал-полковника присвоено руководителю СГБ Али Нагиеву и руководителю СВР Орхану Султанову.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗВАНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]