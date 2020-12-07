Президент Азербайджана присвоил руководителям СГБ и СВР звание генерал-полковника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о присвоении звания генерал-полковника руководителям служб государственной безопасности (СГБ) и внешней разведки (СВР).
Согласно распоряжению, звание генерал-полковника присвоено руководителю СГБ Али Нагиеву и руководителю СВР Орхану Султанову.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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