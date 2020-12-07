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Регион 07.12.2020 20:19

Власти Турции подтвердили освобождение задержанных российских журналистов

Управление коммуникаций при президенте Турции подтвердило, что журналисты российского телеканала НТВ были освобождены из-под стражи.

"Двое российских граждан, задержанных в четверг при попытке осмотреть военный объект без разрешения, сегодня были освобождены", - цитируют турецкие СМИ заявление ведомства.

Отмечается, что российская сторона сотрудничала с турецкими властями при решении вопроса.

"Мы еще раз напоминаем о важности соблюдения наших законов иностранной прессой", - добавили в управлении.

4 декабря телеканал НТВ сообщил о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Турции.

Ранее в понедельник в пресс-службе НТВ сообщили, что журналистов депортируют из страны в ближайшее время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]