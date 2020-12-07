Власти Турции подтвердили освобождение задержанных российских журналистов

Управление коммуникаций при президенте Турции подтвердило, что журналисты российского телеканала НТВ были освобождены из-под стражи.

"Двое российских граждан, задержанных в четверг при попытке осмотреть военный объект без разрешения, сегодня были освобождены", - цитируют турецкие СМИ заявление ведомства.

Отмечается, что российская сторона сотрудничала с турецкими властями при решении вопроса.

"Мы еще раз напоминаем о важности соблюдения наших законов иностранной прессой", - добавили в управлении.

4 декабря телеканал НТВ сообщил о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Турции.

Ранее в понедельник в пресс-службе НТВ сообщили, что журналистов депортируют из страны в ближайшее время.