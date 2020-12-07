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АПК 07.12.2020 21:04

Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из двух провинций Турции

Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из двух провинций Турции - Измир и Анталья, сообщает служба.

Это решение принято в связи с обнаружением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино на ввозимой из этих регионов продукции. При этом учтена высокая степень угрозы, которую представляют собой эти вирусы, отмечается в сообщении.

Служба напоминает, что после того, как были введены временные карантинные меры в отношении этих вирусов, зафиксировано 9 случаев заражения турецкой продукции вирусом мозаики пепино, 1 случай - коричневой морщинистостью плодов томата и 1 случай - пятнистым увяданием томатов.

"Кроме того, озабоченность службы вызывают и участившиеся случаи выявления карантинных для России объектов - южноамериканской томатной моли в свежих томатах, поступающих из Турции, а также бурой монилиозной гнили - в грушах", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров с управлением по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйств Турции была достигнута договоренность о том, что в Россельхознадзор будет направлена детальная информация о принимаемых мерах, а также результаты расследований по каждому факту нарушения.

Как сообщалось, по данным ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции, в РФ с 1 ноября 2017 году по конец ноября этого года было поставлено 198 739 тонн томатов от установленной квоты в 200 тыс. тонн.

В то же время Минсельхоз РФ приводит другие данные - 187,12 тыс. тонн томатов. Ведомство планирует рассмотреть вопрос о квоте после ее полной выборки

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле прошлого года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТОМАТЫ, ЗАПРЕТ


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