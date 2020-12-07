Премьер Румынии подал в отставку в связи с поражением, которое терпит его партия на парламентских выборах

Глава правительства Румынии Людовик Орбан объявил в понедельник об уходе в отставку после того, как на основании частичного подсчета голосов на парламентских выборах в стране стало понятно, что правящая Национальная либеральная партия терпит поражение, сообщает румынская пресса.
По ее данным, либералы пока получают 25% голосов, в то время как социал-демократы - 29%.
Наблюдатели между тем отмечают, что парламентским большинством не удастся заручиться ни одной из партий и придется формировать коалиционное правительство.
Избиратели голосовали за 136 сенаторов и 329 депутатов парламента, выбирая из 7 136 кандидатов.
Явка на выборах составила 32% и стала самой низкой за последние 30 лет, отмечают СМИ. Это отчасти объясняется пандемией коронавируса.
СМИ отмечают, что в складывающейся ситуации видится крайне маловероятным, что президент Румынии Клаус Йоханнис вновь предложит Орбану сформировать правительство, в частности и из-за того, что против этого выступают правоцентристы.
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