Премьер Румынии подал в отставку в связи с поражением, которое терпит его партия на парламентских выборах

Глава правительства Румынии Людовик Орбан объявил в понедельник об уходе в отставку после того, как на основании частичного подсчета голосов на парламентских выборах в стране стало понятно, что правящая Национальная либеральная партия терпит поражение, сообщает румынская пресса.

По ее данным, либералы пока получают 25% голосов, в то время как социал-демократы - 29%.

Наблюдатели между тем отмечают, что парламентским большинством не удастся заручиться ни одной из партий и придется формировать коалиционное правительство.

Избиратели голосовали за 136 сенаторов и 329 депутатов парламента, выбирая из 7 136 кандидатов.

Явка на выборах составила 32% и стала самой низкой за последние 30 лет, отмечают СМИ. Это отчасти объясняется пандемией коронавируса.

СМИ отмечают, что в складывающейся ситуации видится крайне маловероятным, что президент Румынии Клаус Йоханнис вновь предложит Орбану сформировать правительство, в частности и из-за того, что против этого выступают правоцентристы.