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Дальнее зарубежье 07.12.2020 21:44

Премьер Румынии подал в отставку в связи с поражением, которое терпит его партия на парламентских выборах

Глава правительства Румынии Людовик Орбан объявил в понедельник об уходе в отставку после того, как на основании частичного подсчета голосов на парламентских выборах в стране стало понятно, что правящая Национальная либеральная партия терпит поражение, сообщает румынская пресса.

По ее данным, либералы пока получают 25% голосов, в то время как социал-демократы - 29%.

Наблюдатели между тем отмечают, что парламентским большинством не удастся заручиться ни одной из партий и придется формировать коалиционное правительство.

Избиратели голосовали за 136 сенаторов и 329 депутатов парламента, выбирая из 7 136 кандидатов.

Явка на выборах составила 32% и стала самой низкой за последние 30 лет, отмечают СМИ. Это отчасти объясняется пандемией коронавируса.

СМИ отмечают, что в складывающейся ситуации видится крайне маловероятным, что президент Румынии Клаус Йоханнис вновь предложит Орбану сформировать правительство, в частности и из-за того, что против этого выступают правоцентристы.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]