Определились соперники сборной Азербайджана к отбору на ЧМ-2022

Определились соперники сборной Азербайджана по футболу к отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Согласно жеребьевке, которая состоялась в понедельник, сборная Азербайджана попала в группу А.
Соперниками сборной Азербайджана стали Португалия, Сербия, Ирландия и Люксембург.
Всего в отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп, где они дважды сыграют друг с другом (на выезде и дома). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадут победители групп, десять команд, ставших вторыми, сыграют в плей-офф, где к ним присоединяться две сборные, победивших в своих группах в Лиге наций.
Планируется, что отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года и завершится 16 октября, а 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года пройдут стыковые матчи.
Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря.
А.Азизов
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