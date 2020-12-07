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Спорт 07.12.2020 21:46

Определились соперники сборной Азербайджана к отбору на ЧМ-2022

Определились соперники сборной Азербайджана по футболу к отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Согласно жеребьевке, которая состоялась в понедельник, сборная Азербайджана попала в группу А.

Соперниками сборной Азербайджана стали Португалия, Сербия, Ирландия и Люксембург.

Всего в отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп, где они дважды сыграют друг с другом (на выезде и дома). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадут победители групп, десять команд, ставших вторыми, сыграют в плей-офф, где к ним присоединяться две сборные, победивших в своих группах в Лиге наций.

Планируется, что отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года и завершится 16 октября, а 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года пройдут стыковые матчи.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря.

А.Азизов

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Тэги: ФУТБОЛ, ЖЕРЕБЬЕВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]