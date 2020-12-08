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Дальнее зарубежье 08.12.2020 09:21

Байден объявит своих кандидатов на пост главы Минобороны и Минюста на этой неделе

Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, планирует назвать своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе.

"Я назову их вам в среду и в пятницу", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он уточнил, что в пятницу представит свой выбор на пост министра обороны.

Как отмечают СМИ, среди претендентов на пост генерального прокурора Джей Джонсон, занимавший пост генерального юрисконсульта Пентагона и главы Министерства внутренней безопасности (DHS) при администрации экс-президента США Барака Обамы. Также рассматривается кандидатура Салли Йейтс, занимавшей пост заместителя генерального прокурора при администрации Обамы.

По данным СМИ, кандидатура Джонсона также рассматривается на пост министра обороны. Вместе с ним в этом качестве на пост главы Пентагона называются бывший заместитель министра обороны по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной и отставной генерал, экс-глава Центрального командования вооружённых сил США в Ираке и Афганистане Ллойд Остин.

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Тэги: США, БАЙДЕН, КАБИНЕТ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]