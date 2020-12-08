Байден объявит своих кандидатов на пост главы Минобороны и Минюста на этой неделе

Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, планирует назвать своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе.

"Я назову их вам в среду и в пятницу", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он уточнил, что в пятницу представит свой выбор на пост министра обороны.

Как отмечают СМИ, среди претендентов на пост генерального прокурора Джей Джонсон, занимавший пост генерального юрисконсульта Пентагона и главы Министерства внутренней безопасности (DHS) при администрации экс-президента США Барака Обамы. Также рассматривается кандидатура Салли Йейтс, занимавшей пост заместителя генерального прокурора при администрации Обамы.

По данным СМИ, кандидатура Джонсона также рассматривается на пост министра обороны. Вместе с ним в этом качестве на пост главы Пентагона называются бывший заместитель министра обороны по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной и отставной генерал, экс-глава Центрального командования вооружённых сил США в Ираке и Афганистане Ллойд Остин.