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Дальнее зарубежье 08.12.2020 10:29

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина - Politico

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен выдвинуть генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США, сообщает Politico.

Остин, считавшийся перспективным кандидатом на пост министра обороны Байдена, был выбран для руководства Пентагоном, заявили изданию три осведомленных источника.

Ранее Байден заявил, что планирует назвать своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе.

"Я назову их вам в среду и в пятницу", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он уточнил, что в пятницу представит свой выбор на пост министра обороны.

Среди претендентов на пост министра обороны назывались Джей Джонсон, занимавший пост генерального юрисконсульта Пентагона и главы Министерства внутренней безопасности (DHS) при администрации экс-президента США Барака Обамы, бывший заместитель министра обороны по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной и отставной генерал, экс-глава Центрального командования вооружённых сил США в Ираке и Афганистане Ллойд Остин.

В случае назначения Ллойда Остина он станет первым чернокожим министром обороны в США. Ранее он был первым афроамериканцем, возглавлявшим Центральное командование США.

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Тэги: США, БАЙДЕН, МИНОБОРОНЫ, ЛЛОЙД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]