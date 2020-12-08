Бразилия ведет переговоры о закупке американской вакцины от COVID-19 - бразильский Минздрав

Правительство Бразилии ведет предварительные переговоры с американской компанией Pfizer Inc о покупке 70 миллионов доз вакцины от COVID-19, меморандум о намерениях должен быть подписан на этой неделе, сообщило в понедельник бразильское министерство здравоохранения.

Ведомство отметило, что, как ожидается, поставки вакцины начнутся в следующем году.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство предложит вакцины COVID-19 всем бразильцам бесплатно, как только Национальное агентство наблюдения за здоровьем Anvisa одобрит ее применение.

Ранее на испытания в Anvisa была направлена китайская вакцина компании Sinovac Biotech Ltd. Губернатор Сан-Паулу - самого густонаселенного штата страны - Жоау Дориа заявил, что намерен начать массовую вакцинацию населения китайским препаратом 25 января следующего года, не дожидаясь одобрения Anvisa.

По данным американского университета Джонса Хопкинса на утро вторника, Бразилия занимает третье после США и Индии место в мире по числу инфицированных COVID-19 - более 6,6 млн, и второе после США по количеству жертв вируса - более 177 тыс.