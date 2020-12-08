Джонсон лично встретится с фон дер Ляйен для обсуждения торговой сделки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести личную встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения торговой сделки между королевством и ЕС, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По информации агентства, Джонсон и фон дер Ляйен провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого договорились о личной встрече в ближайшие дни.

Отмечается, что они планируют обсудить условия торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом.

Ранее в понедельник фон дер Ляйен и Джонсон в совместном заявлении по итогам телефонного разговора заявили об отсутствии на данный момент условий для соглашения о будущих отношениях сторон.