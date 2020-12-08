Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0628 RUR   0.0229 GBR   2.2821 TRY   0.2175

Цена на нефть

07.12 $/bbl   WTI 45.76 -0.50 Brent 48.79 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.12.2020 09:48

Джонсон лично встретится с фон дер Ляйен для обсуждения торговой сделки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести личную встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения торговой сделки между королевством и ЕС, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По информации агентства, Джонсон и фон дер Ляйен провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого договорились о личной встрече в ближайшие дни.

Отмечается, что они планируют обсудить условия торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом.

Ранее в понедельник фон дер Ляйен и Джонсон в совместном заявлении по итогам телефонного разговора заявили об отсутствии на данный момент условий для соглашения о будущих отношениях сторон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕВРОКОМИССИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Джонсон увидел признаки второй волны коронавируса в Европе Джонсон сдал отрицательный тест на коронавирус перед отъездом из больницы - Даунинг-стрит Главной темой переговоров британского премьера с председателем Еврокомиссии станет торговое соглашение - канцелярия Джонсона Джонсон считает, что Великобритания выйдет из ЕС к 31 января Джонсон проинформировал королеву о роспуске парламента Джонсон пытается убедить членов палаты общин поддержать сделку по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]