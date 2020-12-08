Нефть дешевеет на опасениях по поводу коронавируса, Brent на уровне $48,42 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $48,42 за баррель, что на $0,37 (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,46 (0,9%) - до $48,79 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,46 за баррель, что на $0,3 (0,66%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,50 (1,1%) - до $45,76 за баррель.
"Нефтяные контракты остаются особенно восприимчивы к росту числа заражений коронавирусом в мире", - говорит главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.
Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.
Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.
Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.
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