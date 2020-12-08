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Здравоохранение 08.12.2020 09:56

Число заражений COVID-19 в мире превысило 67,59 млн, жертв вируса -1,54 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 09:00 вторника 67 млн 591 тыс. 203 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 544 тыс. 533, выздоровели более 43,5 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 млн 949 тыс. 299 инфицированных COVID-19 и 283 тыс. 703 летальных исхода, излечились более 5,7 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки до 9 млн 703 тыс. 770, число скончавшихся - до 140 тыс. 958, поправились более 9,17 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 623 тыс. 911 заболевших, умерли 176 тыс. 317 больных, вылечились более 5,89 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 198,9. В США на 1 млн жителей скончался 875 человек, Индии - 102, Бразилии - 832.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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