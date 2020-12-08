Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 декабря ЦБА установил 2,0594 манат/1EUR (7 декабря - 2,0628 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 декабря установил - 0,023 манат/1RUB (7 декабря - 0,0229 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков