Доллар умеренно снижается к евро и слабо меняется к иене во вторник, фунт дешевеет

Доллар США немного дешевеет по отношению к евро и практически не меняется в паре с японской иеной на торгах во вторник.
Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,2120 по сравнению с 1,2109 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты относительно иены находится на уровне 104,04 против 104,05 по итогам торгов в понедельник.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,02%.
В центре внимания трейдеров остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом.
Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.
Также опасения трейдеров вызывает усиление напряженности между США и Китаем.
США ввели санкции против 14 членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) - высшего законодательного органа страны - за ограничения прав населения Гонконга, заявил госсекретарь США Майк Помпео в понедельник.
Американские санкции подразумевают запрет 14 лицам из ПК ВСНП и членам их семей въезд на территорию США, блокирование их активов, которые находятся либо в юрисдикции США, либо под управлением американских лиц или в их владении; а также запрет гражданам США вести дела с этими лицами.
Тем временем фунт стерлингов дешевеет по отношению к доллару США и евро.
Стоимость фунта стерлингов во вторник составляет $1,3357 против $1,3381 по итогам предыдущих торгов. Британская валюта торгуется на уровне 1,1027 евро по сравнению с 1,1050 евро по итогам прошлой сессии.
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