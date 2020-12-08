Сотрудники программы "Центральное телевидение", журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, задержанные на прошлой неделе в Турции, вернулись в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ во вторник.

"Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке",- сказали в пресс-службе.

Там выразили благодарность МИД РФ, посольству РФ в Анкаре и генкольсутству России в Стамбуле за помощь, а также коллегам за поддержку.