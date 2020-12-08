Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0628 RUR   0.0229 GBR   2.2821 TRY   0.2175

Цена на нефть

07.12 $/bbl   WTI 45.76 -0.50 Brent 48.79 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.12.2020 10:22

Сотрудники программы "Центрального телевидения" вернулись в РФ после задержания в Турции - телеканал НТВ

Сотрудники программы "Центральное телевидение", журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, задержанные на прошлой неделе в Турции, вернулись в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ во вторник.

"Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке",- сказали в пресс-службе.

Там выразили благодарность МИД РФ, посольству РФ в Анкаре и генкольсутству России в Стамбуле за помощь, а также коллегам за поддержку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, НТВ, ЖУРНАЛИСТЫ


Похожие новости


Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из двух провинций Турции Турция и Россия играют важную роль в обеспечении режима прекращения огня в Карабахе - Алиев Глава МИД Азербайджана поблагодарил Россию и Турцию за вклад в реализацию договоренностей по Карабаху Турецкие и российские военные вскоре приступят к работе в совместном центре по мониторингу перемирия в Карабахе – Акар Количество персонала в совместном центре по Карабаху у РФ и Турции будет одинаковым Минобороны Турции и России подписали соглашение о создании Совместного центра в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]