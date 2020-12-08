Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0628 RUR   0.0229 GBR   2.2821 TRY   0.2175

Цена на нефть

07.12 $/bbl   WTI 45.76 -0.50 Brent 48.79 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 08.12.2020 10:39

Накопленные убытки Azeristiliktachizat на начало 2020г оцениваются почти 90 млн манатов

Активы ОАО «Azeristiliktachizat» в 2019 году увеличились на 3,5% - до 187 млн 852,059 тыс. манатов.

Такие данные приведены в консолидированном отчете о финансовом положении общества за 2019 год, опубликованном в официальной печати.

Долгосрочные активы общества в 2019 году сократились на 0,7% - до 157 млн 132,82 тыс. манатов, краткосрочные активы увеличились на 31,9%, до 30 млн 719,239 тыс. манатов.

На 1 января 2020 года капитал общества равен 138 млн 883,98 тыс. манатов (спад на 11,7%). Уставной капитал общества на начало текущего года составил 136 млн 684,98 тыс. манатов (не изменился), капитальные резервы – 91 млн 778,823 тыс. манатов (рост на 3,5%), накопленный убыток – 89 млн 579,823 тыс. манатов (рост на 31,4%).

Обязательства общества на 1 января 2020 года составили 48 млн 968,079 тыс. манатов (рост в 2 раза). При этом задолженность общества по налоговым и прочим обязательным отчислениям на 1 января 2020 года составила 694,293 тыс. манатов (рост в 1,9 раза).

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERISTILIKTACHIZAT, УБЫТКИ


Похожие новости


Суммарные убытки Azeristiliktachizat в 2016г увеличились на 21,5% Суммарные убытки Azeristiliktachizat в 2015г увеличились на 14% Убытки АО «Azeristiliktachizat» за 2012 год превысили 27 млн манатов Убытки ОАО Azeristiliktachizat в 2011 году увеличились на 63%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]