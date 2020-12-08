Накопленные убытки Azeristiliktachizat на начало 2020г оцениваются почти 90 млн манатов

Активы ОАО «Azeristiliktachizat» в 2019 году увеличились на 3,5% - до 187 млн 852,059 тыс. манатов.
Такие данные приведены в консолидированном отчете о финансовом положении общества за 2019 год, опубликованном в официальной печати.
Долгосрочные активы общества в 2019 году сократились на 0,7% - до 157 млн 132,82 тыс. манатов, краткосрочные активы увеличились на 31,9%, до 30 млн 719,239 тыс. манатов.
На 1 января 2020 года капитал общества равен 138 млн 883,98 тыс. манатов (спад на 11,7%). Уставной капитал общества на начало текущего года составил 136 млн 684,98 тыс. манатов (не изменился), капитальные резервы – 91 млн 778,823 тыс. манатов (рост на 3,5%), накопленный убыток – 89 млн 579,823 тыс. манатов (рост на 31,4%).
Обязательства общества на 1 января 2020 года составили 48 млн 968,079 тыс. манатов (рост в 2 раза). При этом задолженность общества по налоговым и прочим обязательным отчислениям на 1 января 2020 года составила 694,293 тыс. манатов (рост в 1,9 раза).
ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.
Н.Аббасова
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