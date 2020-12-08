Акционеры FinEx Kredit в январе обсудят новую эмиссию облигаций

Акционеры азербайджанской Небанковской кредитной организации (НБКО) «FinEx Kredit» в январе 2021 года обсудят вопрос выпуска облигаций.

«Акционеры НБКО 23 января 2021 года на общем собрании обсудят вопрос новой эмиссии облигаций», - говорится в объявлении НБКО.

Кроме того, акционеры также обсудят финансовые итоги НБКО за 2020 год, утвердят бюджет и прогнозные показатели на 2021 год, а также другие вопросы, связанные с деятельностью организации.

НБКО FinEx Kredit зарегистрирована в 2013 году, кредитную деятельность начала с октября 2013 года. Акционерами организации являются одно юридическое лицо и два физических лица.

Х.Насирзаде