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Финансы 08.12.2020 10:43

Акционеры FinEx Kredit в январе обсудят новую эмиссию облигаций

Акционеры азербайджанской Небанковской кредитной организации (НБКО) «FinEx Kredit» в январе 2021 года обсудят вопрос выпуска облигаций.

«Акционеры НБКО 23 января 2021 года на общем собрании обсудят вопрос новой эмиссии облигаций», - говорится в объявлении НБКО.

Кроме того, акционеры также обсудят финансовые итоги НБКО за 2020 год, утвердят бюджет и прогнозные показатели на 2021 год, а также другие вопросы, связанные с деятельностью организации.

НБКО FinEx Kredit зарегистрирована в 2013 году, кредитную деятельность начала с октября 2013 года. Акционерами организации являются одно юридическое лицо и два физических лица.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]