Пакистан ведет переговоры о покупке вакцины от коронавируса с рядом стран, включая Россию

Пакистан ведет переговоры с Россией о покупке российской вакцины от коронавируса, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы ведем переговоры с Китаем, Россией и с некоторыми другими странами о закупках вакцины от COVID-19", - заявил агентству специальный помощник премьера Пакистана по вопросам здравоохранения Фейсал Султан.

"Пока что решений мы не приняли. Однако, я могу вам сказать, что мы должны полагаться на более, чем одного поставщика. Мы приобретем вакцину только после того, как будет доказана ее эффективность и безопасность", - добавил он.

Он отметил, что вакцину, прежде всего, поставят работникам здравоохранения и пожилым людям.

Пакистан рассчитывает ее получить в январе-марте следующего года. Всего в стране выделили порядка $150 млн на приобретение вакцин от коронавируса.

Всего коронавирусом в стране заразились более 420 тыс. человек, из них более 8,3 тыс. скончались. За последние сутки в Пакистане выявили более 3,7 тыс. новых заражений.