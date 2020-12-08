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Дальнее зарубежье 08.12.2020 15:26

Пакистан ведет переговоры о покупке вакцины от коронавируса с рядом стран, включая Россию

Пакистан ведет переговоры с Россией о покупке российской вакцины от коронавируса, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы ведем переговоры с Китаем, Россией и с некоторыми другими странами о закупках вакцины от COVID-19", - заявил агентству специальный помощник премьера Пакистана по вопросам здравоохранения Фейсал Султан.

"Пока что решений мы не приняли. Однако, я могу вам сказать, что мы должны полагаться на более, чем одного поставщика. Мы приобретем вакцину только после того, как будет доказана ее эффективность и безопасность", - добавил он.

Он отметил, что вакцину, прежде всего, поставят работникам здравоохранения и пожилым людям.

Пакистан рассчитывает ее получить в январе-марте следующего года. Всего в стране выделили порядка $150 млн на приобретение вакцин от коронавируса.

Всего коронавирусом в стране заразились более 420 тыс. человек, из них более 8,3 тыс. скончались. За последние сутки в Пакистане выявили более 3,7 тыс. новых заражений.

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Тэги: ПАКИСТАН, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]