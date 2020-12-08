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ТЭК 08.12.2020 15:45

Песков не исключил обсуждения темы ОПЕК+ на совещании Путина с членами правительства 9 декабря

Тема ОПЕК+ может стать предметом обсуждения на предстоящем в среду совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, если это будет целесообразно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вполне может быть, этого нельзя исключать. Новак (вице-премьер Александр Новак - ИФ) присутствует, если президент посчитает целесообразным эту тему поднять, то Новак сможет доложить о результатах этой работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, входит ли тема ОПЕК+ в повестку предстоящего совещания с членами правительства.

Песков пояснил, что какие-то темы к предстоящему совещанию оперативно прорабатываются, но все может меняться в соответствии с актуальностью тех или иных вопросов.

По его словам, во вторник Кремль сообщит о главной теме предстоящего 9 декабря совещания президента с членами правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]