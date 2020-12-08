Песков не исключил обсуждения темы ОПЕК+ на совещании Путина с членами правительства 9 декабря

Тема ОПЕК+ может стать предметом обсуждения на предстоящем в среду совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, если это будет целесообразно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вполне может быть, этого нельзя исключать. Новак (вице-премьер Александр Новак - ИФ) присутствует, если президент посчитает целесообразным эту тему поднять, то Новак сможет доложить о результатах этой работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, входит ли тема ОПЕК+ в повестку предстоящего совещания с членами правительства.

Песков пояснил, что какие-то темы к предстоящему совещанию оперативно прорабатываются, но все может меняться в соответствии с актуальностью тех или иных вопросов.

По его словам, во вторник Кремль сообщит о главной теме предстоящего 9 декабря совещания президента с членами правительства.