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Дальнее зарубежье 08.12.2020 16:29

Австрия объявила строгий "рождественский" карантин для прибывающих из-за рубежа

Власти Австрии объявили обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих в страну, он продлится до 10 января, сообщает портал The Local.

"Австрия ужесточила требования по карантину на период рождественских каникул: с середины декабря по 10 января все прибывающие в страну, включая резидентов, будут обязаны провести 10 дней в изоляции", - пишет портал.

По старым правилам 10-дневного карантина можно было избежать при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус, сделанного не раньше, чем за 72 часа до поездки.

"Тем не менее, "рождественский карантин" можно сократить до 5 дней, если во время изоляции пройти тест на COVID-19", - отмечает портал.

Как пишет The Local, новые требования введены специально для того, чтобы туристы не выезжали за границу в праздничный сезон. "Для австрийцев неприемлемо ездить в соседние страны на новогодние вечеринки", - цитирует портал министра внутренних дел страны Карла Нехаммера.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАРАНТИН, ПРАЗДНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]