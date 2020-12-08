Китай и Непал вместо объявили высоту Эвереста - 8848,86 метра

Китай и Непал объявили о согласованных между ними новейших данных о высоте горы Эверест: она составляет 8848,86 метра, сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.
"Председатель страны Си Цзиньпин и президент Непала Бидхья Деви Бхандари обменялись письмами и вместе объявили о последней зафиксированной высоте Эвереста - 8848,86 метра", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.
Китай измерял высоту Эвереста дважды - в 1975 и в 2005 годах. В 1975 году высота горы составляла 8848,13 метра. В 2005 китайские исследователи отдельно измерили пик Эвереста, который оказался 8844,43 метра в высоту, и глубину снежного и ледяного покрова (3,5 метра). Непал считал, что рассчитывать высоту горы нужно вместе со снежной шапкой, и в 2010 году страны договорились использовать непальский принцип измерения.
После землетрясения в Непале в 2015 году геологи из некоммерческого консорциума геофизических исследований UNAVCO заявили, что высота Джомолунгмы уменьшилась на 2,5 сантиметра.
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