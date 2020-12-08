Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0594 RUR   0.023 GBR   2.2701 TRY   0.2177

Цена на нефть

07.12 $/bbl   WTI 45.76 -0.50 Brent 48.79 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.12.2020 17:02

Лукашенко предлагает передать некоторые полномочия президента страны Всебелорусскому народному собранию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил передать некоторые обязанности главы государства Всебелорусскому народному собранию (ВНС).

"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает, что, "если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили". "Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать", - сказал президент.

Он также предложил избирать делегатов ВНС на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. "При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы", - говорится в сообщении БелТА.

Как сообщалось, Лукашенко на встрече с медиками в Столбцах предложил также сделать ВНС конституционным органом.

Шестое по счёту ВНС пройдёт в конце января - начале февраля 2021 года. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое ВНС состоялось летом 2016 года, после выборов президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ


Похожие новости


Лукашенко заявляет, что не отдаст власть Лукашенко: если Беларусь рухнет, следующая будет Россия Лукашенко обещает не допустить гражданской войны в Белоруссии Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада Лукашенко о ситуации в Белоруссии: эта вакханалия заканчивается Зеленский считает, что Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии с участием международных наблюдателей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]