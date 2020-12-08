Лукашенко предлагает передать некоторые полномочия президента страны Всебелорусскому народному собранию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил передать некоторые обязанности главы государства Всебелорусскому народному собранию (ВНС).
"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко считает, что, "если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили". "Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать", - сказал президент.
Он также предложил избирать делегатов ВНС на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. "При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы", - говорится в сообщении БелТА.
Как сообщалось, Лукашенко на встрече с медиками в Столбцах предложил также сделать ВНС конституционным органом.
Шестое по счёту ВНС пройдёт в конце января - начале февраля 2021 года. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.
С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.
Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое ВНС состоялось летом 2016 года, после выборов президента.
Президент Алиев уволил главу ИВ Джалилабадского района
Андраник Кочарян: Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически
Россия внесет 2 млн швейцарских франков на урегулирование гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта
Консорциум TAP AG подготовит ТЭО транспортировки водорода по газопроводу
ЛУКОЙЛ-Коми должен доплатить в бюджет 750 млн руб. НДПИ - суд
Песков не исключил обсуждения темы ОПЕК+ на совещании Путина с членами правительства 9 декабря
Китай и Непал вместо объявили высоту Эвереста - 8848,86 метра
В Азербайджане до сих пор возбуждено 266 уголовных дел в отношении больных COVID-19 за нарушение правил карантина
Азербайджан планирует приобрести самую безопасную и эффективную вакцину от коронавируса – помощник президента
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Investment Forum Baku – 2020 будет посвящен итогам года
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности