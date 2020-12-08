Лукашенко предлагает передать некоторые полномочия президента страны Всебелорусскому народному собранию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил передать некоторые обязанности главы государства Всебелорусскому народному собранию (ВНС).

"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает, что, "если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили". "Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать", - сказал президент.

Он также предложил избирать делегатов ВНС на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. "При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы", - говорится в сообщении БелТА.

Как сообщалось, Лукашенко на встрече с медиками в Столбцах предложил также сделать ВНС конституционным органом.

Шестое по счёту ВНС пройдёт в конце января - начале февраля 2021 года. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое ВНС состоялось летом 2016 года, после выборов президента.