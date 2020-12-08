Решение Ирана о размещении новых центрифуг в Натанзе не добавляет позитива ситуации вокруг ядерной программы - Рябков

Увеличение числа центрифуг для обогащения урана в Натанзе не придаст устойчивости ситуации вокруг иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, данный шаг не добавляет позитива и без того сложной и напряжённой атмосфере вокруг иранской ядерной программы", - сказал Рябков журналистам.

Западные СМИ со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ ранее сообщили о намерении Ирана установить дополнительные три каскада усовершенствованных центрифуг для обогащения урана в Натанзе. Обеспокоенность этим решением уже выразила "Евротройка".