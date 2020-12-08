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Регион 08.12.2020 19:01

Решение Ирана о размещении новых центрифуг в Натанзе не добавляет позитива ситуации вокруг ядерной программы - Рябков

Увеличение числа центрифуг для обогащения урана в Натанзе не придаст устойчивости ситуации вокруг иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, данный шаг не добавляет позитива и без того сложной и напряжённой атмосфере вокруг иранской ядерной программы", - сказал Рябков журналистам.

Западные СМИ со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ ранее сообщили о намерении Ирана установить дополнительные три каскада усовершенствованных центрифуг для обогащения урана в Натанзе. Обеспокоенность этим решением уже выразила "Евротройка".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, ЦЕНТРИФУГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]