Нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу коронавируса, Brent - $48,64 за баррель

Цены на нефть во вторник продолжают опускаться второй день подряд на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 во вторник составляет $48,64 за баррель, что на $0,15 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,6 за баррель, что на $0,16 (0,35%) ниже уровня предыдущих торгов.
"Нефтяные контракты остаются особенно восприимчивы к росту числа заражений коронавирусом в мире", - сказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.
Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.
Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.
Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.
Добыча стран ОПЕК+ в ноябре выросла до максимума с момента исторического сокращения добычи в мае, сообщает S&P Global Platts. Добыча 13 членов ОПЕК увеличилась на 670 тыс. б/с по сравнению с октябрем, до 24,54 млн б/с, в то время как девять партнеров картеля, включая Россию, сократили добычу на 50 тыс. б/с, до 12,68 б/с.
Рост добычи в странах ОПЕК был в основном вызван восстановлением производства в Ливии, которая не участвует в сделке о сокращении добычи. За последние два месяца добыча в стране выросла на 840 тыс. б/с - до максимальных за последние 11 месяцев 1,03 млн б/с.
По оценке S&P Global Platts, сделка ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 100,2%.
На прошедшей министерской встрече ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи с января на 0,5 млн б/с вместо 2 млн б/с, планировавшихся ранее. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, заседание министерского комитета ОПЕК+, на котором должно быть принято решение об уровне добычи с февраля, запланировано на 4 января 2021 года.
Президент Алиев уволил главу ИВ Джалилабадского района
Андраник Кочарян: Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически
Россия внесет 2 млн швейцарских франков на урегулирование гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта
Китай и Непал вместо объявили высоту Эвереста - 8848,86 метра
В Азербайджане до сих пор возбуждено 266 уголовных дел в отношении больных COVID-19 за нарушение правил карантина
Азербайджан планирует приобрести самую безопасную и эффективную вакцину от коронавируса – помощник президента
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Китайская вакцина от коронавируса показала в Индонезии эффективность в 97%
В зоопарке Барселоны коронавирусом заразились четыре льва
Лукашенко предлагает передать некоторые полномочия президента страны Всебелорусскому народному собранию
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Investment Forum Baku – 2020 будет посвящен итогам года
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности