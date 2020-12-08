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ТЭК 08.12.2020 15:15

Нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу коронавируса, Brent - $48,64 за баррель

Цены на нефть во вторник продолжают опускаться второй день подряд на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 во вторник составляет $48,64 за баррель, что на $0,15 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,6 за баррель, что на $0,16 (0,35%) ниже уровня предыдущих торгов.

"Нефтяные контракты остаются особенно восприимчивы к росту числа заражений коронавирусом в мире", - сказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.

Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - неделю после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.

Добыча стран ОПЕК+ в ноябре выросла до максимума с момента исторического сокращения добычи в мае, сообщает S&P Global Platts. Добыча 13 членов ОПЕК увеличилась на 670 тыс. б/с по сравнению с октябрем, до 24,54 млн б/с, в то время как девять партнеров картеля, включая Россию, сократили добычу на 50 тыс. б/с, до 12,68 б/с.

Рост добычи в странах ОПЕК был в основном вызван восстановлением производства в Ливии, которая не участвует в сделке о сокращении добычи. За последние два месяца добыча в стране выросла на 840 тыс. б/с - до максимальных за последние 11 месяцев 1,03 млн б/с.

По оценке S&P Global Platts, сделка ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 100,2%.

На прошедшей министерской встрече ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи с января на 0,5 млн б/с вместо 2 млн б/с, планировавшихся ранее. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, заседание министерского комитета ОПЕК+, на котором должно быть принято решение об уровне добычи с февраля, запланировано на 4 января 2021 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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