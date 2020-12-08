В Азербайджане за сутки COVID-19 заразилось около 4,4 тыс. человек, вылечилось более 3,1 тыс.

В Азербайджане во вторник зафиксировано 4 387 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщила завотделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Ягут Гараева.

"За сутки мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 4 387 человек, 38 с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 3 133 человека вылечились и отпущены домой", - сказала Гараева на брифинге во вторник.

Таким образом, общее число заболевших в Азербайджане COVID-19 на 8 декабря составляет 154,152 тыс. человек, умерли - 1 713 человек.

До сих пор от коронавируса вылечились 93,411 тыс. человек.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 59 028 человек.

По ее словам, за сутки проведено более 18,321 тыс. тестов на коронавирус.

"Если в мае и июне этого года 7-8% тестов давали положительный результат на коронавирус, то на сегодня этот показатель в среднем составляет 25%", - сказала она, добавив, что 52% зараженных приходится на Баку.

Гараева добавила, что до сих пор в Азербайджане проведено более 1 млн 865,512 тыс. тестов на коронавирус.

Б.Рустамбеков