Экономика ФРГ вернется к докоронавирусному уровню только к концу 2021 г. - Институт немецкой экономики

Экономика Германии вернется к докоронавирусному уровню только к концу 2021 года, прогнозируют эксперты Института немецкой экономики (IW).

Рост ВВП возобновится уже в январе, и по итогам следующего года подъем составит 4%, полагают они. В этом году он упадет на 5,5%.

"Если вакцинация пойдет хорошо, и заражаемость коронавирусом снизится, то люди станут увереннее и будут больше потреблять и инвестировать. Если тенденция закрепится, то германская экономика выйдет на докризисный уровень уже к концу предстоящего года", - заявил директор института Михаэль Хютер, которого цитирует Deutsche Welle.

Ситуация на рынке труда страны, по прогнозам IW, восстановится в 2021 году лишь умеренно.

"Предприятия фактически приостановили прием новых сотрудников. Вместо этого они продлевают рабочее время и переводят все больше сотрудников на неполную трудовую занятость", - говорится в докладе института.

Экономисты IW ожидают, что число безработных в ФРГ в 2021 году сохранится на уровне 2,7 млн человек (почти 6%).