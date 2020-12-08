Экономика ФРГ вернется к докоронавирусному уровню только к концу 2021 г. - Институт немецкой экономики

Экономика Германии вернется к докоронавирусному уровню только к концу 2021 года, прогнозируют эксперты Института немецкой экономики (IW).
Рост ВВП возобновится уже в январе, и по итогам следующего года подъем составит 4%, полагают они. В этом году он упадет на 5,5%.
"Если вакцинация пойдет хорошо, и заражаемость коронавирусом снизится, то люди станут увереннее и будут больше потреблять и инвестировать. Если тенденция закрепится, то германская экономика выйдет на докризисный уровень уже к концу предстоящего года", - заявил директор института Михаэль Хютер, которого цитирует Deutsche Welle.
Ситуация на рынке труда страны, по прогнозам IW, восстановится в 2021 году лишь умеренно.
"Предприятия фактически приостановили прием новых сотрудников. Вместо этого они продлевают рабочее время и переводят все больше сотрудников на неполную трудовую занятость", - говорится в докладе института.
Экономисты IW ожидают, что число безработных в ФРГ в 2021 году сохранится на уровне 2,7 млн человек (почти 6%).
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