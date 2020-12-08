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Макроэкономика 08.12.2020 19:49

Экономика ФРГ вернется к докоронавирусному уровню только к концу 2021 г. - Институт немецкой экономики

Экономика Германии вернется к докоронавирусному уровню только к концу 2021 года, прогнозируют эксперты Института немецкой экономики (IW).

Рост ВВП возобновится уже в январе, и по итогам следующего года подъем составит 4%, полагают они. В этом году он упадет на 5,5%.

"Если вакцинация пойдет хорошо, и заражаемость коронавирусом снизится, то люди станут увереннее и будут больше потреблять и инвестировать. Если тенденция закрепится, то германская экономика выйдет на докризисный уровень уже к концу предстоящего года", - заявил директор института Михаэль Хютер, которого цитирует Deutsche Welle.

Ситуация на рынке труда страны, по прогнозам IW, восстановится в 2021 году лишь умеренно.

"Предприятия фактически приостановили прием новых сотрудников. Вместо этого они продлевают рабочее время и переводят все больше сотрудников на неполную трудовую занятость", - говорится в докладе института.

Экономисты IW ожидают, что число безработных в ФРГ в 2021 году сохранится на уровне 2,7 млн человек (почти 6%).

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]