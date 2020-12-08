Генсек ОДКБ обсудил с послом Индии интересующие стороны вопросы

Переговоры генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася с послом Индии в РФ Венкатешом Вармой прошли в Москве во вторник, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны договорились о дальнейшем поддержании контактов", - сказал Зайнетдинов.

Он отметил, что это был первый визит главы индийской дипломатической миссии в штаб-квартиру ОДКБ.

"Встреча состоялась по инициативе индийской стороны и прошла в теплой и дружественной обстановке", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, Зась проинформировал посла Индии в России Д.Б.Венкатеша Варму "о деятельности организации, а также об итогах состоявшихся в ноябре-декабре заседаний уставных органов ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности".

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.