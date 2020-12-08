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СНГ 08.12.2020 21:08

Генсек ОДКБ обсудил с послом Индии интересующие стороны вопросы

Переговоры генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася с послом Индии в РФ Венкатешом Вармой прошли в Москве во вторник, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны договорились о дальнейшем поддержании контактов", - сказал Зайнетдинов.

Он отметил, что это был первый визит главы индийской дипломатической миссии в штаб-квартиру ОДКБ.

"Встреча состоялась по инициативе индийской стороны и прошла в теплой и дружественной обстановке", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, Зась проинформировал посла Индии в России Д.Б.Венкатеша Варму "о деятельности организации, а также об итогах состоявшихся в ноябре-декабре заседаний уставных органов ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности".

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ОДКБ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]