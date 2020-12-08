В Азербайджане до сих пор возбуждено 266 уголовных дел в отношении больных COVID-19 за нарушение правил карантина

В Азербайджане по состоянию на 8 декабря в отношении больных COVID-19 за нарушение правил карантина возбуждено 266 уголовных дел, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"На сегодня в Азербайджане в отношении больных COVID-19 за нарушение правил карантина, возбуждено 266 уголовных дел", - сказал Гаджиев на брифинге во вторник.

По его словам, по 23 уголовным делам следствие завершено и материалы переданы в суд.

"Следствие еще по 7 уголовным делам прекращено, по одному делу - приостановлено", - добавил он.

Б.Рустамбеков