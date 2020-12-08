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Происшествия 08.12.2020 16:09

В Азербайджане до сих пор возбуждено 266 уголовных дел в отношении больных COVID-19 за нарушение правил карантина

В Азербайджане по состоянию на 8 декабря в отношении больных COVID-19 за нарушение правил карантина возбуждено 266 уголовных дел, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"На сегодня в Азербайджане в отношении больных COVID-19 за нарушение правил карантина, возбуждено 266 уголовных дел", - сказал Гаджиев на брифинге во вторник.

По его словам, по 23 уголовным делам следствие завершено и материалы переданы в суд.

"Следствие еще по 7 уголовным делам прекращено, по одному делу - приостановлено", - добавил он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, ДЕЛА, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]