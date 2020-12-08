В зоопарке Барселоны коронавирусом заразились четыре льва

Власти Испании расследуют четыре случая заражения коронавирусом среди львов в зоопарке Барселоны, пишут европейские СМИ.
"Львам оказали ветеринарную помощь в соответствии с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкий грипп, им дали противовоспалительные средства и поместили под наблюдение, животные реагируют (на лечение - ИФ) хорошо", - приводят СМИ заявление зоопарка Барселоны.
Коронавирус обнаружили у трех 16-летних львиц и одного четырехлетнего льва. Им сделали ПЦР-тесты после того, как один из смотрителей заметил у них симптомы заболевания. Другие животные не контактировали со львами, но зоопарк открыт для посетителей. Кроме львов, заразились еще двое сотрудников зоопарка.
Власти расследуют, как произошло заражение львов. Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из нью-йоркского зоопарка, где в апреле коронавирус нашли у четырех тигров и троих львов.
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