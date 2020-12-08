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Дальнее зарубежье 08.12.2020 17:18

В зоопарке Барселоны коронавирусом заразились четыре льва

Власти Испании расследуют четыре случая заражения коронавирусом среди львов в зоопарке Барселоны, пишут европейские СМИ.

"Львам оказали ветеринарную помощь в соответствии с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкий грипп, им дали противовоспалительные средства и поместили под наблюдение, животные реагируют (на лечение - ИФ) хорошо", - приводят СМИ заявление зоопарка Барселоны.

Коронавирус обнаружили у трех 16-летних львиц и одного четырехлетнего льва. Им сделали ПЦР-тесты после того, как один из смотрителей заметил у них симптомы заболевания. Другие животные не контактировали со львами, но зоопарк открыт для посетителей. Кроме львов, заразились еще двое сотрудников зоопарка.

Власти расследуют, как произошло заражение львов. Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из нью-йоркского зоопарка, где в апреле коронавирус нашли у четырех тигров и троих львов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ЛЬВЫ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]