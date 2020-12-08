Первая партия вакцины Pfizer прибудет в Израиль в четверг - СМИ

Израиль получит первую партию вакцины от коронавируса фармацевтической компании Pfizer в четверг, сообщает во вторник издание Times of Israel.
В партии будет около 100 тыс. доз, её доставят представители компании.
Израильские СМИ отмечают, что задача первой поставки - посмотреть на практике, как обстоят дела с транспортировкой и хранением вакцины. Она требует хранения при температуре -70 градусов по Цельсию, и использовать ее необходимо в течение пяти дней после разморозки.
Израиль подписал соглашение с компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса COVID-19 в ноябре. Создатели заявляют, что ее эффективность действия составляет 90%.
Помимо Pfizer, Израиль договорился с американской компанией Moderna и выразил заинтересованность в приобретении российской вакцины.
Всего с начала пандемии в Израиле заражение коронавирусом выявили у 347 тыс. человек, скончались 2,9 тыс. человек. В настоящее время в стране болеют 13,9 тыс. человек.
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