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Здравоохранение 08.12.2020 21:40

Первая партия вакцины Pfizer прибудет в Израиль в четверг - СМИ

Израиль получит первую партию вакцины от коронавируса фармацевтической компании Pfizer в четверг, сообщает во вторник издание Times of Israel.

В партии будет около 100 тыс. доз, её доставят представители компании.

Израильские СМИ отмечают, что задача первой поставки - посмотреть на практике, как обстоят дела с транспортировкой и хранением вакцины. Она требует хранения при температуре -70 градусов по Цельсию, и использовать ее необходимо в течение пяти дней после разморозки.

Израиль подписал соглашение с компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса COVID-19 в ноябре. Создатели заявляют, что ее эффективность действия составляет 90%.

Помимо Pfizer, Израиль договорился с американской компанией Moderna и выразил заинтересованность в приобретении российской вакцины.

Всего с начала пандемии в Израиле заражение коронавирусом выявили у 347 тыс. человек, скончались 2,9 тыс. человек. В настоящее время в стране болеют 13,9 тыс. человек.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ПОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]