Поверенного США вызвали в МИД КНР из-за санкций против членов китайского парламента

МИД КНР вызвал поверенного в делах американской дипмиссии в Китае Роберта Фордена после решения США ввести санкции против 14 членов парламента КНР из-за закона о нацбезопасности Гонконга.

"Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан вызвал временного поверенного американской миссии в Китае Фордена и заявил решительный протест по поводу заявления госдепартамента США о введении санкций против 14 заместителей председателей постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", - говорится в сообщении МИД КНР.

Вашингтон в понедельник ввел санкции против 14 членов постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) - высшего законодательного органа Китая. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пекин использует закон о нацбезопасности, чтобы бороться с инакомыслием и арестовывать противников политики Пекина.

ПК ВСНП принял закон о национальной безопасности Гонконга в июне этого года после массовых протестов в специальном административном районе в 2019-2020 годах. Закон предусматривает наказание за сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.