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Карабахский конфликт 08.12.2020 18:45

Фуад Ахундов: Парад Победы 10 декабря – это парад в честь победы Азербайджана над нацисткой Арменией

В Параде Победы 10 декабря в Баку будет продемонстрирована трофейная армянская военная техника, армянских военнопленных на мероприятии показывать не планируется, заявил заведующий сектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«Я, конечно, опровергаю эту новость (что на параде покажут армянских военнопленных – ИФ). Мы соблюдаем все Женевские конвенции. Армянские военнопленные ждут, когда их обменяют по принципу «всех на всех». Все они чувствуют себя прекрасно. Так что у нас все цивильно», - сказал Ахундов во вторник в эфире передачи «Время покажет» на телеканале «Первый», передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам Парад Победы в Баку 10 декабря проводится в честь победы Азербайджана над нацисткой Арменией: «Армянский народ, к сожалению, жертва нацизма. В центре Еревана стоит 6-метровый памятник Нжде, создателю армянской идеологии Цегакрон, что в переводе на русский означает нацизм. Поэтому мы отмечаем победу над нацисткой и этнически чистой, мононациональной Арменией, а также, таким образом, помогаем армянскому народу избавиться от нацизма».

Ахундов отметил, что в параде примут участие около 3 тыс. военнослужащих, будет продемонстрирована современная военная техника армии Азербайджана. «В ходе боевых действий все увидели, что азербайджанская армия – это армия 21 века. Кроме этого, на параде мы покажем трофейную армянскую военную технику», - подчеркнул он.

Завсектором добавил, что на парад приедет президент Турции Раджеб Тайип Эрдоган. «Он (президент Турции – ИФ) завтра приедет с визитом в Баку, а 10 декабря – примет участие на параде. Планируется участие на параде и послов иностранных государств», - сказал Ахундов.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, ПОБЕДА, ПАРАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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