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Внешняя политика 08.12.2020 19:31

Демирок назначен новым послом Турции в Азербайджане

Ахмет Демирок станет новым послом Турции в Азербайджане, сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, Демирок на этом посту заменит Эркана Озарала, завершающего дипмиссию в Баку.

Глава МИД Турции Мовлют Чавушоглу утвердил список новых послов и консулов в ряде стран, в том числе и в Азербайджане.

Демирок ранее возглавлял дипмиссию Турции в Катаре.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]