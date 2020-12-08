Демирок назначен новым послом Турции в Азербайджане

Ахмет Демирок станет новым послом Турции в Азербайджане, сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, Демирок на этом посту заменит Эркана Озарала, завершающего дипмиссию в Баку.

Глава МИД Турции Мовлют Чавушоглу утвердил список новых послов и консулов в ряде стран, в том числе и в Азербайджане.

Демирок ранее возглавлял дипмиссию Турции в Катаре.

Н.Аббасова