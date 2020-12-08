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Оборона 08.12.2020 20:04

Военные поставки из США в Азербайджан в 2020 фингоду составили $0,5 млн

Агентство по военному сотрудничеству Минобороны США обнародовало сводные официальные данные об американском экспорте в 2020 финансовом году, который завершился 30 сентября.

В целом, Вашингтон заключил соглашений на общую сумму более $50 млрд.

Военные поставки в Азербайджан из США составили на сумму ($509 тыс.).

Из стран бывшего СССР большего всего за период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года было поставлено в Украину - $510,599 млн.

Кроме того, военные поставки в 2020-м были и другим республикам постсоветского пространства: Литве ($136,5 млн), Грузии ($62,8 млн), Латвии ($38,1 млн), Молдавии ($11,5 млн), Туркмении ($1,3 млн), Казахстану ($1 млн), Эстонии ($610 тыс.), Армении ($2 тыс.).

Р.Ахмедов

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Тэги: США, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]