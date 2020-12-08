Отсрочка отставки Пашиняна угрожает Армении, считают в оппозиции

В Армении существует стопроцентный консенсус относительно необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил руководитель оппозиционной партии "Отечество", экс-директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян.

"Акции гражданского неповиновения, заявления Католикосов, президента республики, граждан, различных политических, общественных, научных кругов, мэров городов, различных общин говорит о том, что существует стопроцентный консенсус о том, что Никола Пашинян должен уйти. У него нет другого пути. Будет правильно, если он примет решение сегодня. Каждый день отсрочки принятия такого решения является прямой угрозой нашей стране", - сказал Ванецян журналистам во вторник.