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Регион 08.12.2020 20:15

Отсрочка отставки Пашиняна угрожает Армении, считают в оппозиции

В Армении существует стопроцентный консенсус относительно необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил руководитель оппозиционной партии "Отечество", экс-директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян.

"Акции гражданского неповиновения, заявления Католикосов, президента республики, граждан, различных политических, общественных, научных кругов, мэров городов, различных общин говорит о том, что существует стопроцентный консенсус о том, что Никола Пашинян должен уйти. У него нет другого пути. Будет правильно, если он примет решение сегодня. Каждый день отсрочки принятия такого решения является прямой угрозой нашей стране", - сказал Ванецян журналистам во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]