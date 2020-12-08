Военные Турции и РФ готовы к работе в совместном центре по мониторингу перемирия в Карабахе, заявляют в турецкой партии власти

Пресс-секретарь правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Омер Челик заявил, что турецкие и российские военные завершили подготовку и готовы приступить к работе в совместном центре по мониторингу за соблюдением перемирия в Карабахе.

"Наши вооруженные силы завершили подготовку и готовы к миссии. Скоро они будут размещены в указанном районе, чтобы следить за соблюдением перемирия", - сказал Челик журналистам во вторник.