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Карабахский конфликт 08.12.2020 20:26

Военные Турции и РФ готовы к работе в совместном центре по мониторингу перемирия в Карабахе, заявляют в турецкой партии власти

Пресс-секретарь правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Омер Челик заявил, что турецкие и российские военные завершили подготовку и готовы приступить к работе в совместном центре по мониторингу за соблюдением перемирия в Карабахе.

"Наши вооруженные силы завершили подготовку и готовы к миссии. Скоро они будут размещены в указанном районе, чтобы следить за соблюдением перемирия", - сказал Челик журналистам во вторник.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]