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Карабахский конфликт 08.12.2020 21:36

Байрамов и Лавров обсудили ход выполнения положений трехстороннего заявления по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели во вторник телефонный разговор, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]