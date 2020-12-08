Байрамов и Лавров обсудили ход выполнения положений трехстороннего заявления по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели во вторник телефонный разговор, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.